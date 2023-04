202.969 unselbständig Beschäftigte - in Graz gibt es derzeit so viele Jobs wie noch nie. Ende 2022 wurde damit erstmals die 200.000er-Schallmauer durchbrochen. Aber nicht nur das: praktisch jede statistische Kennzahl, die Auskunft darüber gibt, ob die Wirtschaft brummt, zeigt aktuell nach oben: Egal, ob die städtischen Einnahmen aus der Kommunalsteuer (159,5 Millionen Euro im Jahr 2022), die Zahl der Betriebe (10.610), die Zahl der Neugründungen (1421) - überall ging es in den vergangenen Jahren im Wesentlichen bergauf .