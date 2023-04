Es könnte der Auftakt zum Umbau in eine kompakte, grüne Stadt sein: mehr Bäume, mehr Grün, mehr Bauqualität. Und gleichzeitig ist es das Einlösen eines Wahlversprechens, das Wachstum der Stadt in neue Bahnen zu lenken. All das soll eine Änderung im Stadtentwicklungskonzept sicherstellen, die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) nun vorgestellt hat.