Es ist nicht bekannt, ob so manches Pärchen heute Morgen jene Zweisamkeit in aller Ruhe fortsetzt, die gestern zaghaft und unter Zeitdruck begann. Fest steht, dass man Freitagabend im Barista's-Coffeeshop in Graz-St. Peter zum Speeddating lud – und parallel auch in der Wiener Pentalounge, im Café Caprice in Salzburg und in der Linzer "Liebhaberei". Einmal mehr. Und allein im Mai bei 17 weiteren Veranstaltungen. "Wir organisieren diese Events immerhin seit dem Jahr 2008", erklärt Karin Pallinger von "City Speed Dating". Und nach einem durchaus spürbaren Rückgang dank Alternativen im Netz und am Handy sei man heute wieder stark gefragt.