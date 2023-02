Das war ein Hallo auf dem Hauptplatz, als Alex sich um zwölf Uhr am Fuße des Erzherzog-Johann-Denkmals mit Tisch und zwei Sesseln niederließ. "Ich habe mich hier hingesetzt, um beim Speeddating meine große Liebe zu treffen", lacht der 37-jährige Deutsche, der seit viereinhalb Jahren Wahl-Grazer ist. Die letzte Liebe war Österreicherin, sie hat den in der Nähe bei Stuttgart Geborenen einst aus Berlin in die Alpenrepublik gelotst. "Aber nun bin ich seit einem halben Jahr Single und bereit für eine Beziehung", erzählt er uns nach seinen fünf Stunden mit gutem Sitzfleisch auf dem Hauptplatz.