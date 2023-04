Leer geräumte Regale, mit roten Bändern abgesperrte Flächen und Mitarbeiter, die Teppiche zusammenrollen: Wer am heutigen Montag die Buchhandlung Moser aufsucht, ist live dabei, wenn ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen wird - und der Umbau des Traditionshauses am Eisernen Tor in Graz beginnt. Wie berichtet, richtet man den Moser neu aus und ergänzt ihn um neue Angebote. All das wohlgemerkt bei laufendem Betrieb.