Der schwierige Einsatz bei der Grazer Rösselmühle dauerte knapp acht Stunden lang und hat 50 Feuerwehrmännern alles abverlangt. Und auch wenn man letztlich "Brand aus" geben konnte und zum Glück niemand verletzt wurde – gegenüber der Kleinen Zeitung betonte Klaus Baumgartner, Chef der Grazer Berufsfeuerwehr, am Montag: "Dieser Einsatz hat uns absolut an die Kapazitätsgrenze gebracht. Wir hatten großes Glück, dass es parallel keinen anderen Vorfall gab." Daher müsse man diesen Einsatz mit der Politik nachbesprechen, so Baumgartner.