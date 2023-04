Etliche Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge sind am Samstagnachmittag rund um die Grazer Rösselmühle im Einsatz. Wie auch die Polizei bestätigt, ist ein Brand in der 2014 still gelegten Mühle (Oeverseegasse) ausgebrochen. Die dunkle Rauchwolke ist weit über dem Stadtgebiet zu sehen.

Ein Sprecher Berufsfeuerwehr teilte mit, dass im dritten und vierten Obergeschoß die Flammen zu bekämpfen sind. "Es werden mehrere C-Rohre eingesetzt." In der Brandmeldezentrale gehen sehr viele Anrufe ein. Vor Ort wird befürchtet, das Gebäude werde komplett abbrennen. "Wir schauen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet", so eine Einsatzkraft.

Über die Ursache und mehr halten wir Sie am Laufenden.

Die Grazer Rösselmühle: