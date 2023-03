Wenn zwei Gesetze zu einem verschmolzen werden, geht das selten ohne Irritationen ab. So auch in diesem Fall: Aus dem derzeitigen Altstadterhaltungsgesetz für Graz und dem alten Ortsbildschutzgesetz für die restliche Steiermark soll ein gemeinsames neues Gesetz zum Ortsbildschutz werden. "Aber", so versichert Patrick Schnabl, der Grazer Altstadtschutz werde dabei nicht geschwächt, "sondern gestärkt".