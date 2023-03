Mit einem überragenden Kapitän Marcel Sabitzer an der Spitze gelang Österreichs Fußballnationalteam also ein erfolgreicher Auftakt zur EM-Qualifikation: Aserbaidschan wurde am Freitagabend mit 4:1 besiegt. Neben Sabitzer, der seine Leistung mit zwei Toren krönte, trafen auch Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner für Österreich. Es waren also zwei "Steirerbuam", die maßgeblich zum Sieg beigetragen haben - genauer gesagt zwei Jugendfreunde. "Den Sabi kenn ich ja seit 20 Jahren", meinte ein gut aufgelegter Gregoritsch auch am Freitag nach dem Spiel. Tatsächlich: Denn auch wenn man Sabitzer heute als frischen Manchester-United-Legionär wahrnimmt und "GregOritsch" (auf dem zweiten O wird er gern von deutschen Kommentatoren betont) als Knipser bei Freiburg - die so erfolgreiche Reise nahm einst beim GAK ihren Ausgang. Eine Spurensuche: