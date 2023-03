Vorsicht, Baum fällt! Seit Wochen löst dieser Ruf das Kreischen der Kettensägen ab, wenn der Stamm letztlich doch nachgibt. Sowohl in Graz als auch in den Umlandgemeinden wird in einem Ausmaß geschlägert wie schon lange nicht mehr. Stellvertretend dafür steht das Szenario auf der Ries: Auf dem Weg nach Graz könnte man meinen, ein Wirbelsturm habe gewütet – so viele Schneisen wurden geschlagen, so viele Baumstämme stapeln sich dort.