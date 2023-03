Nein, das Foto oben ist keine Archivaufnahme - sondern ein aktueller Schnappschuss, den die Webcam der Holding Graz am Dienstagmorgen liefert: Tatsächlich zeigt sich der Schöckl noch einmal tief winterlich und mit Schnee bedeckt. Der Witz an der Sache: Es ist gut möglich, dass der Grazer Hausberg in den nächsten sieben Tagen noch einmal angezuckert wird - unterbrochen allerdings von frühlingshaften Verhältnissen.

Denn sukzessive geht es nun mit den Temperaturen bergauf. Am 8. März sollen es schon zwölf Grad sein, am Donnerstag blühen dem Großraum Graz und der südlichen Steiermark gar bis zu 18 Grad. Ehe es dann eben wieder in die andere Richtung ausschlägt: So dürfte der Sonntag ein bewölkter Tag mit höchstens neun Grad werden.