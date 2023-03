Unter uns gesagt wäre es günstig, wenn sich das Wetter spätestens bis zum Start der Badesaison im Mai entscheiden könnte - im Idealfall dann halt für die angenehm warmen Seiten. Denn aktuell zeigt es sich eher hin- und hergerissen - mit extremen Temperaturunterschieden von bis zu zehn Grad. "Ja, es ist ein Auf und Ab. Und eine stabile Wetterlage ist momentan nicht in Sicht", gesteht Christian Pehsl, Meteorologe bei Geosphere Austria/Zamg.

So sei der heutige Montag wohl der kälteste Tag in dieser Woche, fortan geht es schrittweise bergauf. Und bei "entsprechender Föhnlage" winken zumindest in Graz und in der südlichen Steiermark bis zu 17 Grad. Bei recht heiteren Wolkenverhältnissen.

Aber wie gesagt, stabil ist etwas anderes: Folglich geht es schon am Freitag temperaturmäßig wieder bergab, von Samstag auf Sonntag teilweise wieder um bis zu zehn Grad. Vor allem in der Obersteiermark ist immer wieder mit Niederschlägen zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze aber laut Meteorologe Pehsl bei rund 1400 Metern liegen wird.