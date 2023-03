Zuletzt haben es vor allem die sogenannten "Klimakleber" der "Letzten Generation" in die Nachrichten geschafft. Diesen Freitag plant aber auch Fridays for Future wieder ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um eine effektive Klimaschutzpolitik.

Am Freitag, den 3. März, ruft Fridays for Future zum "Weltweiten Klimastreik" auf. Auch in Graz findet eine Demo statt. Um 10 Uhr startet die Kundgebung am Freiheitsplatz. Autofahrer und Öffi-Benutzer müssen zumindest zwischen 11 und 12 Uhr mit Behinderungen rechnen.

Zinzendorfgasse: Demo samt Straßensperren

Für den Samstag, 4. März, haben Anrainer in der Zinzendorfgasse eine Demonstration samt Straßensperre angekündigt. Die Demo findet um 11.30 Uhr statt und soll rund eine Stunde dauern. Die Zinzendorfgasse ist zwischen Glacisstraße und Beethovenstraße, die Schubertstraße zwischen Fußweg und Sonnenfelsplatz, die Hugo-Wolf-Gasse zwischen Elisabethstraße und Zinzendorfgasse, die Goethestraße bis Harrachgasse zwischen Attemsgasse und Halbärthgasse und die Harrachgasse zwischen Goethestraße und Halbärthgasse sind von 11 bis 13 Uhr gesperrt.

8. März: Große Demonstration angekündigt

Bei der Demonstration zum Weltfrauentag sind in den letzten Jahren tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmarschiert. Heuer beginnt die Versammlung um 17 Uhr am Südtiroler Platz, um ca. 17.30 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Südtiroler Platz aus über den Grieskai – Radetzkybrücke – Radetzkystraße – Joanneumring – Eisernes Tor – Herrengasse zum Hauptplatz in Bewegung. Es kommt zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien am Südtiroler Platz und in der Herrengasse, und von Buslinien am Grieskai, Radetzkybrücke und Radetzkystraße. Hier die Details für den Öffi-Verkehr.

Dazu kommt freilich noch eine Groß-Baustelle in Graz: Wegen des Baus der Entlastungsstrecke für Straßenbahnen in der Grazer City ist die Neutorgasse ab Montag für fast drei Jahre gesperrt.

"Weltweiter Klimastreik": Auch Graz klinkt sich wieder ein

"Wir streiken, weil die Bundesregierung seit Jahren beim Klimaschutz versagt", unterstreicht Valerie Peer von Fridays for Future Graz im Vorfeld der Kundgebung. Dass es nach wie vor kein Klimaschutzgesetz gibt, prangern die Aktivisten an.

Auf lokaler Ebene kritisiert man, dass die Stadt Graz noch weit von ihrem erklärten Ziel entfernt sei, bis 2040 klimaneutral zu sein. "Es besteht dringender Nachholbedarf, vor allem in den Sektoren Verkehr und Bau. Hier steht unsere Zukunft auf dem Spiel", so Ismael Weber von Fridays for Future Graz.

Die Demo-Route: