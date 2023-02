Im ersten Moment war da vor allem Skepsis. Doch die wich bald der Begeisterung und dem Eifer, etwas Neues auszuprobieren. Jetzt, ein Jahr später, präsentieren die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der VS Berliner Ring auf ihren Verkaufsständen, die sie im Turnsaal aufgebaut haben, ihr Ergebnis den Eltern und anderen Schülern. Und das sichtlich stolz.



Als eine von drei Pilotschulen in der Steiermark hat die Schule am Projekt „Junior Mini Company“ teilgenommen. Volkschüler wagen sich dabei in die Welt der Unternehmer und gründen ihre eigenen Firmen. „49 Schülerinnen und Schülern haben sich beteiligt, damit ist das das größte Projekt, das ich bisher an der Schule unterstützt habe.“, sagt Direktorin Gerhild Knabl. Zwölf “Companys“ haben sich während des Projektes ergeben.