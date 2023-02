Eine flache Box, zugedeckt mit dem Schuhabstreifer. Das fanden am Dienstagmorgen Mitarbeiter beim Aktiven Tierschutz am Neufeldweg in Graz vor. In der Box: eine rot-weiß-rote Katze; tot.

"Wir wissen nicht, ob die Katze bereits tot war oder ob sie bei diesen eisigen Minusgraden einfach ihrem Schicksal überlassen wurde und erfroren ist", heißt es in einer Stellungnahme des Aktiven Tierschutzes. "Wir können nur mutmaßen."

Tatsächlich übernimmt die Arche Noah ja häufig Tiere von Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr selbst darum kümmern können. Der dringende Appell: "Stellt das Tier nicht einfach vor unsere Tür! Kommt während der Öffnungszeiten und redet mit uns, erzählt uns vom Tier, damit wir es gleich besser kennenlernen und einen neuen, guten Platz finden können."