Schon davor hatte man das größte Warenlager aller Apotheken in der Steiermark, jetzt ist man auch die größte Apotheke: Auf 720 Quadratmetern und zwei Stockwerken hat nun die Apotheke Liebenau im Grazer Murpark neu eröffnet. Mit dem größten Lagerroboter-Automaten, der bisher in einer Apotheke in Österreich installiert wurde, bietet man einen weiteren Superlativ: Damit ist eine sekundenschnelle Medikamentenausgabe möglich – und "Kundengespräche müssen zum Holen der Produkte nicht mehr unterbrochen werden", freut sich Chef Volker Weißensteiner, der die Apotheke schon lange vergrößern wollte, weshalb man beim Flächenangebot gerne zugegriffen habe. "Die Apotheke ist von Beginn an ein wesentlicher Teil unserer Nahversorgungskompetenz und für unsere Kundinnen und Kunden sehr wichtig", betont dazu Centerleiterin Edith Münzer.

Das Gesundheits- und Kosmetikangebot erweitert man nun dazu um ein großes Sortiment an Pflegeprodukten. Es gibt zwei Behandlungskabinen für Gesichts-, Antiaging-, Augenbrauen- und Wimpern- sowie Cellulitebehandlungen, dazu Heilstein-Massagen und Harzen. Ab Ende März wird das Dienstleistungsangebot noch um klassische und medizinische Fuß- und Handpflege erweitert.

Apotheke am Grünanger bietet Apo-Automaten

Eine Innovation hat man sich aber auch in der Apotheke am Grünanger ausgedacht: Hier hat Stefan Michelitsch einen Automaten installiert. Medikamente darf er hier zwar keine verkaufen, sehr wohl aber Nahrungsergänzungsmittel, Salben, Hustentees, Heftpflaster, Sprays, Energydrinks und vieles mehr. Mehr dazu hier: