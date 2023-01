Manchen Spaziergängern ist er bereits aufgefallen. Erst recht jenen Grazerinnen und Grazern, die in der Nähe des Liebenauer Fußballstadions wohnen – und wegen einer Grippe oder einer Verstauchung derzeit ein wenig im Abseits stehen. Denn vor der Apotheke am Grünanger an der Ecke Ziehrerstraße/Kasernstraße wurde vor Kurzem ein 24-Stunden-Automat installiert. Er soll gleichermaßen das Leben von Patienten wie jenes des Apothekenteams erleichtern.