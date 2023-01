Sollen Besitzer von „Brummern“ mit vier Rädern künftig mehr fürs Parken auf der Straße bezahlen? Ist eine Tarifeinteilung nach Größe und Gewicht sinnvoll? Was in Deutschland schon in einzelnen Städten gilt, überlegt nun also auch Grazer Koalition, wie die Kleine Zeitung berichtete - und zahlreiche Reaktionen erntete. Jedenfalls wird in Graz gerade eine mögliche Umsetzung bei Anrainer-Parkpickerln geprüft.