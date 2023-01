Sie sind Appell, Mahnmal und Gedenkstätte – alles in einem. Und sie sorgen immer wieder für Verwirrung bei Vorbeifahrenden. Die Rede ist von weißen Fahrrädern, die an einigen Stellen in Graz am Straßenrand stehen. Etwa in der Herrgottwiesgasse, dort, wo am 31. August 2021 eine Radfahrerin nach einer Kollision mit einer Straßenbahn gestorben ist. Oder an der Kreuzung Plüddemanngasse/Waltendorfer Hauptstraße, wo am 28. Jänner 2022 eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad von einem Pkw-Lenker erfasst und getötet wurde.