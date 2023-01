Erfolgreiche Neo-Landwirte: "Es geht uns gut, das erste Jahr war erfolgreicher als erhofft", freuen sich Johanna und Bernd Steinhauszer. "Es war aber auch mehr Arbeit als gedacht, vor allem im Sommer waren wir ziemlich am Anschlag." Im Vorjahr hatte das Paar einen Viertel Hektar Grund beim Biobauernhof der Familie Aschacher in der Ragnitz gepachtet. 100 Sorten Gemüse – vom Brokkoli bis zu den Zwiebeln – bauten sie an und verkauften das geerntete Biogemüse am Hof. Jetzt schnaufen die beiden Neo-Landwirte etwas durch, sie bereiten sich auf die heurige Aussaat vor. Und sie haben große Pläne: "Wir wollen ein Abo für Gemüsekisten starten. Wir hätten dann fixe Abnehmer", schildert Bernhard. Er ist mittlerweile als Vollzeitlandwirt tätig, seine Frau arbeitet Teilzeit. Im kommenden Jahr wollen die beiden Mittdreißiger ihre Ackerflächen auf einen halben Hektar ausweiten, voll von der Landwirtschaft leben und auch den einen oder anderen weiteren Job schaffen.