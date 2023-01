Das neue Jahr beginnt auch mit kleinen Hiobsbotschaften inmitten der ohnehin seit Monaten anhaltenden Teuerungswelle: So hat die Stadt Graz mit 1. Jänner die Gebühren für Müll und Kanal um 10,5 Prozent angehoben. Diesen Schritt setzte die Politik ja angesichts der Grazer Budgetkrise. So weit, so angekündigt also. Doch im Windschatten dieser Maßnahme wird nun auch die Stadt-Tochter Holding Graz die Wassergebühr erhöhen, wie man auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt.

"Erhebliche Kostensteigerungen in allen Bereichen machen auch eine Erhöhung des Wasserpreises unumgänglich. Dabei orientieren wir uns am Verbraucherpreisindex des Jahres 2022, der noch nicht vorliegt", heißt es seitens der Holding. "Es ist aber von einer Erhöhung des Preises um rund acht Prozent ab dem 1. Februar auszugehen." Wie man vorrechnet, würde dies für eine dreiköpfige Familie bei durchschnittlichem Verbrauch Mehrkosten von rund 30 Euro pro Jahr bedeuten.