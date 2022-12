Robert Koschier, Kosmopolit und Fixstern in der Grazer Veranstaltungsszene, ist, wie jetzt bekannt wurde, am 24. Dezember nach schwerer Krankheit verstorben. Er war bekannt für seine bunten "RoSy"-Themenpartys in der Postgarage.

Jahrzehntelang setzte sich Koschier für mehr Toleranz für die LGBTQI-Community ein. Mit seinen Partys zelebrierte er so eine gemeinsame "Feiernacht für Homos und Heten", wie er die Events beschrieb. Er legte so einen Grundstein für eine bessere Zukunft, von der er viele Erfolge nicht mehr erleben konnte.

Robert Koschier wurde 49 Jahre alt. Seine Verabschiedung findet am 3. Jänner um 13 Uhr in der Bestattung Alpha in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße statt.