Wie die steirische Polizei am Montag bekannt gab, ist es Samstagabend zu einem blutigen Streit in einer Wohnhausanlage in Graz-Puntigam gekommen: Ein 49-jähriger Grazer soll demnach einem 29-jährigen Portugiesen - es dürfte sich um Nachbarn handeln - Stichverletzungen zugefügt haben. Der Schwerverletzte musste im LKH Graz notoperiert werden. Sein Zustand ist stabil, er könne in ein paar Tagen das Krankenhaus wieder verlassen, wie die Polizei am Montagabend der Kleinen Zeitung bestätigt. Die Einvernahmen laufen, der Sachverhalt sei laut Polizei noch nicht ganz schlüssig.

Selbst den Notruf gewählt

Den Polizeinotruf hat offenbar der 49-jährige Verdächtige Samstagabend egen 20.45 Uhr selbst gewählt: Es hätte eine tätliche Auseinandersetzung in der Wohnsiedlung in der Nippelgasse gegeben. Beamte der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße begaben sich daraufhin zum Tatort. Während die Beamten schon unterwegs waren, rief dann auch noch ein Nachbar an: Er gab an, dass er soeben einen Mann mit vermutlich Stichverletzungen in seine Wohnung gelassen habe.

Diensthundestreife und SIG nachalarmiert

Daraufhin wurde der Einsatz verstärkt: Mehrere Polizeistreifen – Diensthundestreife, Schnelle Interventionsgruppe (SIG) – unterstützten die Beamten der Kärntner Straße und begaben sich ebenso zum Tatort. Bei den ersten Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass der 49-Jährige dem 29-Jährigen mit einem derzeit unbekannten Gegenstand einige Stichverletzungen zugefügt haben dürfte. Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe nahmen den Tatverdächtigen daraufhin zur Polizeiinspektion Kärntnerstraße mit.

Opfer wurde notoperiert – Zustand ist stabil

Die Rettung transportierte den in Graz lebenden Portugiesen mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus. Dort musste er notoperiert werden.

Der 49-jährige Grazer befindet sich derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini: Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete seine Festnahme sowie fortführende Ermittlungen zum Tatverdacht der absichtlich schweren Körperverletzung an. Diese werden aktuell vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz geführt. Die näheren Hintergründe oder ein Motiv konnten bislang nicht eruiert werden.