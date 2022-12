Tiefe Temperaturen haben in den letzten Tagen nicht nur für Zähneklappern bei den Grazern gesorgt. Sie haben die Hoffnung geschürt, dass der Mariatrosterteich heute Samstag (17. Dezember) für den Eislaufbetrieb freigegeben werden kann. Die Hoffnung hat sich zerschlagen, wie am Info-Telefon zu erfahren ist, mache das Tauwetter ein Befahren der Fläche nicht möglich.

Sollte es dann aber kalt genug sein - die Hoffnung liegt jetzt auf dem kommenden Wochenende - kann man dann zu folgenden Zeiten (und solange die Temperaturen passen) kostenlos vor Ort seine Runden ziehen: Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Weihnachtsferien von 10 bis 19 Uhr, an Schultagen von 14 bis 19 Uhr.

Schuhverleih

Für Eisläufer und Eishockeyspieler gibt es abgetrennte Bereiche. Eine beheizte Umkleide steht zur Verfügung, im Vereinsgebäude bekommt man auch warme Getränke. Eislaufschuhe können ausgeliehen werden (3 Euro pro Paar und 10 Euro Kaution).

"Der Betrieb ist nur durch die Unterstützung des Sportamtes der Stadt Graz und des Unternehmers Charly Temmel möglich", betont Bezirksvorsteher-Stellvertreter Erwin Wurzinger, der sich wie schon in den vergangenen Jahren um den Platz kümmert. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es auch eine Flutlichtbeleuchtung. Es wird in diesem Jahr wieder einen abgetrennten Bereich für die Eisläuferinnen und Eisläufer sowie Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler geben.