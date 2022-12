Zugegeben, die Adventmärkte kommen erst so richtig in Schwung und auch das Christkind war noch lange nicht da - weil aber die Partytiger unter uns gern auf Nummer sicher gehen, sei hier schon einmal auf den Jahreswechsel in der steirischen Landeshauptstadt verwiesen: Denn zu Silvester stehen in Graz gleich mehrere Veranstaltungen auf dem Programm - auch unter freiem Himmel.