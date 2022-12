Mit einer wahren "Charme-Offensive" buhlt die Stadt Graz dieser Tage um neue Fahrscheinkontrollore, um Jagd auf Schwarzfahrer in Bus und Bim machen zu können. In der Ausschreibung lockt man Bewerber mit Benefits ... "Auf diese Aufgaben dürfen Sie sich freuen", heißt es im Text auf der städtsichen Homepage: "Kontrolle der gültigen Fahrscheine in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz, Maskenkontrolle nach Bedarf, Ansprechperson für Tourismusauskünfte ..."