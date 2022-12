Der Schnee hat schon die Berge angezuckert, erste Skipisten haben bereits haben geöffnet und die Weihnachtsferien nahen. Da kommt diese Nachricht gerade recht: Nach der Premiere im Vorjahr fährt der ÖBB-Postbus auch heuer wieder von Graz aus direkt die Talstation des Skigebiets Tauplitz und Bad Mitterndorf an. Wer in der Region schifahren, langlaufen, winterwandern oder in der Therme entspannen möchte, kann dafür also das eigene Auto daheim stehen lassen.