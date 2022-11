An Mustangs von Ford, einen Jaguar oder einen Panda der Marke Fiat ist man im Abendverkehr ja gewöhnt, aber Kamele, Esel oder Alpakas sorgen dann doch für Aufsehen. Mit diesem kuriosen Konvoi waren Sonntagabend Autofahrer in der Andritzer Weinzöttlstraße konfrontiert. In der Inspektion Andritz gingen dann auch prompt mehrere Anrufe ein, wie die Landespolizeidirektion bestätigt: "So gegen 20 Uhr sind die Tiere offenbar beim Circus Safari aus dem Gehege ausgekommen." Die Beamten mussten aber nicht einschreiten. Als sie vor Ort ankamen, waren alle Tiere schon wieder eingefangen.