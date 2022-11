Ihr Auftritt am 3. April 1975 in der Eishalle in Liebenau ist legendär: Die Briten mit dem Gütesiegel "lauteste Band der Welt" ließen den Bunker in Liebenau beben, 4000 Fans rasteten vor Begeisterung aus. Nachzuhören auch auf dem 2014 erschienenen Live-Album "Graz 1975" mit bisher unveröffentlichtem Material, das seinerzeit mit dem auf der Tournee mitgeführten mobilen Aufnahmestudio der Rolling Stones verewigt wurde.

Jon Lord (2012 verstorben) und Gitarrist Ritchie Blackmore gingen bald darauf getrennte Wege, in wechselnder Besetzung ist die Band aber nach wie vor unterwegs. In Graz gastierte die Band zuletzt 2006 in der Eishalle Liebenau. Nun kommt sie auch zurück nach Graz: Am 13. Juli 2023 für ein Open Air auf dem Grazer Messegelände. Der Vorverkauf startet am Freitag via Öticket und die üblichen Vorverkaufsstellen. Neben Graz gibt es einen zweiten Österreich-Termin am 12. Juli in der Stadthalle Wien.

Deep Purple in aktueller Besetzung 2022 © Morten Rygaard

Seit April 2022 ist mit Simon McBride an der Gitarre mit dabei, der die aktuelle Besetzung neben Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und

Don Airey komplett macht. Dazu gibt es aktuell Gerüchte über die Arbeit an einem neuen Album - es könnte also durchaus sein, dass live neues Material zu hören ist. Neben vielen Klassikern aus 50 Jahren Band-Geschichte, versteht sich.

Hier Fotos vom Klagenfurt-Konzert 2019: