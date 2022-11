Der rot-weiß-rote Balken zur Höhenkontrolle hängt noch über der Einfahrt. Und wer sich dicht an die Scheibe lehnt, kann den Automaten mit der Aufschrift "Fahrzeugrückgabe" erkennen - von außen halt, denn die Grazer Tiefgarage an der Ecke Marienplatz/Mühlgasse ist seit dem Jahr 2019 geschlossen. Und bis heute ist die Garage beim markanten Rondo-Bau nicht wieder in Schwung gekommen.