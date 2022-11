Lange Zeit sah es an diesem Samstag so aus, als würde sich doch nichts tun - obwohl alles angerichtet war für erste weiße Flocken auf dem Schöckl. Doch während die Nebelsuppe über den Tälern rundherum hing, riss die Wolkendecke über dem Grazer Hausberg vorbergehend sogar auf. Bis es dann in den späten Abendstunden und in der Nacht auf Sonntag doch so weit war: Der Schöckl und die Täler rundherum wurden angezuckert. Doch auch der Grazer Schloßberg und gar der Hauptplatz bekamen ein paar flockige Wintergrüße ab.