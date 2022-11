Auch wenn der Traum vom "Überwintern" im internationalen Fußballgeschäft letztlich platzte - das Heimspiel des SK Sturm gegen Feyenoord Rotterdam wird ewig in Erinnerung bleiben. Im positiven Sinne, weil die Grazer in der Merkur-Arena einen Sieg in letzter Sekunde erringen konnten - und in negativer Hinsicht, weil die niederländischen Anhänger eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Und sich ja Mitarbeiter der Stadionkantinen in diesen verschanzen mussten.