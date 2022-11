1

Wir fallen mit der Tür ins Haus: Sorgen unsere steigenden Stromrechnungen für steigende Gewinne der Energiefirmen?

Nein, betont man seitens der Konzerne – weil eigene Kosten ebenfalls nach oben schnellen. "Zuletzt sind auch für uns die Einkaufspreise beim Strom an den Großhandelsmärkten enorm gestiegen, teilweise um 600 Prozent", betont Urs Harnik-Lauris als Sprecher der Energie Steiermark. "Unser Gewinn ist daher im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen." Ähnlich ergehe es der "Tochter" Energie Graz (an der auch die Stadt beteiligt ist), die beim Stromeinkauf mit der Energie Steiermark kooperiert: "Das Geschäftsergebnis 2021 lag hinter jenen der

Vorjahre", so Energie-Graz-Sprecher Hannes Linder.

2

Wie groß ist der Ansturm verärgerter wie verzweifelter Kunden? Stimmt es, dass es sogar einen Polizeieinsatz gab?

Der Ansturm ist enorm: 100.000 Anrufe im Monat sind es bei der Energie

Steiermark, 2500 am Tag bei der Energie Graz. Zudem wurde

deren Kundenservice-Center personell aufgestockt – und ja, dieses musste kürzlich nach einer Drohung von der Polizei kurzfristig gesperrt werden.

3

Kann es wirklich so weit gehen, dass jemand im Dunkeln sitzt, weil er die Stromrechnung nicht bezahlen kann?

Nein, heißt es – jedenfalls nicht ohne Vorwarnung. Und auch nicht ohne

Hilfsangebote: "Es gibt spezielle Beratungen, Ratenvereinbarungen, einen Sozialtarif und einen eigenen Ombudsmann. Außerdem wurde mit der

Caritas, der Stadt Graz und der Energie Graz ein Härtefallfonds über 700.000 Euro eingerichtet", betont Urs Harnik von der Energie Steiermark. Hannes Linder verweist zusätzlich auf die Aktion "Energie gegen Armut" mit der Caritas und dem Grazer Sozialamt – sowie auf die bundesweite "Strompreisbremse" ab Dezember.

4

Also sehen auch Energiefirmen – bei allem wirtschaftlichen Agieren – eine gesellschaftliche Verantwortung?

Ja. "Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich wahr und sind bemüht, die Anpassung der Preise so moderat wie möglich zu halten", heißt es bei der Energie Graz. Bei der "Mutter" Energie Steiermark nennt man hier erneut Härtefallfonds, Sozialtarif und Co – diese Schritte zeigten, "wie ernst die Energie Steiermark als wirtschaftlich agierendes Unternehmen ihre soziale Verantwortung nimmt".

5

Der Fernwärmepreis soll ja bald erneut erhöht werden. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Aufgrund der "dramatisch gestiegenen Erzeugungskosten für Fernwärme" haben Energie Graz und Energie Steiermark eine Preiserhöhung beantragt, diese wird nun vom Land geprüft. Wie berichtet, holt man auch Stellungnahmen der Sozialpartner ein, "dann wird das behördliche Verfahren über die beantragte Erhöhung der Fernwärmepreise um 65 Prozent fortgesetzt", so Hannes Linder.

6

Wie kommt nun eigentlich der Strom in unsere Steckdosen?

Das Netz in der Landeshauptstadt betreiben die "Stromnetz Graz" (eine Tochter der Energie Graz), das E-Werk Gösting und die Energienetze Steiermark (Tochter der Energie Steiermark).

Den Stromlieferanten indes können sich Kunden seit 2001 frei aussuchen. Energie Graz und Energie Steiermark kaufen den Großteil des benötigten Stromes an Handelsmärkten zu – eben zu stark erhöhten Preisen. Nur einen kleinen Teil gewinnt man in Eigenproduktion (Wasserkraft, Sonnenenergie) – das will man aber ausbauen: "Hier werden gerade Projekte über zwei Milliarden Euro geplant", verrät Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris.