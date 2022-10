Gleich vorweg: Regisseur Markus Mörth gelang mit "Der Wert der Erinnerung" eine überaus bemerkenswerte Rückschau auf die Zeit des Nationalsozialismus. Der Film ist ab morgen, Sonntag, auf der Internetseite der Stadt Graz (www.graz.at/gedenkveranstaltung) verlinkt, "wir arbeiten zudem daran, den Streifen als DVD für Schulen zur Verfügung zu stellen, was ja einer der wichtigsten Gründe war, ihn zu produzieren", erklärt der Grazer Filmemacher.

Bürgermeister A.D. Alfred > Stingl, Caroline List, Karl Kubinzky, Markus Mörth, Stadtrat Günther > Riegler, Heimo Halbrainer, Anja Grabuschnig, Wolfgang Schwarz © (c) Foto Fischer

Die Auftragsarbeit der Stadt Graz hängt mit der Errichtung des Mahnmals zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus am Grazer Zentralfriedhof im Jahr 1961 zusammen. Für den Film hat Mörth Zeitzeugen wie Alt-Bürgermeister Alfred Stingl oder Caroline List vor die Kamera gebeten. Feliferhof, Belgierkaserne und Landesgericht – allesamt Orte mit finsterer Vergangenheit, werden dabei in den Fokus gerückt.

Am Dienstag, 1.11., findet übrigens nicht nur eine Gedenkveranstaltung für die Nazi-Opfer vor dem Mahnmal am Zentralfriedhof statt. Auch im ehemaligen Hinrichtungsraum der Justizanstalt Graz-Jakomini wird an die Opfer gedacht.