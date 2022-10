Mehr Gehalt für Pflegekräfte, zusätzliches Personal für die Administration: Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) präsentiert die Antwort der Stadt Graz auf den Personalmangel in der Pflege. "Die Pflege ist die brennende soziale Frage des 21. Jahrhunderts", so Krotzer. Deswegen seien Maßnahmen dringend, den "Pflexit" zu stoppen: "Zuletzt haben viele Pflegekräfte gesagt: 'Ich kann nicht mehr'", so Krotzer.