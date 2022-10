Zuerst die gute Nachricht: Im Laufe dieser Woche zeigt sich wieder öfters die Sonne. Und jetzt die ein wenig schlechtere: Es zeigen sich aber auch Bagger und Lkw und Bauarbeiter auf Grazer Straßen - wenn auch nicht an neuralgischen Stellen. Weil die heute startenden Arbeiten aber ausreichen, um Autolenker auf dem falschen Fuß zu erwischen, geben wir an dieser Stelle einen kleinen Überblick über die Grazer Straßenbaustellen in dieser Woche: