So sehr sich die Zahlen auch bemühen zu beeindrucken – 60.000 Quadratmeter und 450 Aussteller auf dem Papier können nicht vermitteln, wie Zuckerwatte schmeckt. Welche Fliehkräfte beim Breakdance wirken. Und dass so ein Gemüsehobel offenbar viel besser schneidet, wenn das der Bediener auch lautstark kommentiert. Also belassen es die Verantwortlichen der Grazer Herbstmesse nicht bei den Zahlen, sondern plädieren ab heute fürs Vorbeischauen in echt. Um Erinnerungen aufzufrischen – und neue anzulegen.