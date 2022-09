An Möwen haben sich die Grazer schon gewöhnt. Mehrere Paare werden seit einigen Jahren immer wieder im Stadtgebiet gesichtet. Ein nach wie vor ganz und gar ungewöhnlicher Gast aus der Vogelwelt wurde hingegen am Montag kurz vor 19 Uhr in einer Siedlung am Fuß des Plabutsch im Grazer Bezirk Eggenberg beobachtet: ein Gänsegeier. "Plötzlich war da ein großer Schatten. Alle Nachbarn sind aufgesprungen. Dann ist der Vogel am Dach gelandet. Es war wie in einem Harry-Potter-Film, ein wunderschönes Erlebnis", erzählt Bianca Pichler-Thier.