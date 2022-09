Kleinteilig, friedlich, leise, urban – und vor allem kommunikativ. So soll auch die vierte Auflage des Hinterhof- und Gartenflohmarktes ablaufen, der am 2. Oktober in Graz stattfindet. Wobei "stattfinden" in die Irre führt, weil es so passiv klingt: Die Grundidee ist ja, dass ganz viele in ihrer Nachbarschaft selbst aktiv werden und auf eigenem Grund einen Flohmarkt auf die Beine stellen – und unterm Strich die vielen bespielten Gärten und Hinterhöfe aus Graz einen einzigen bunten Flohmarkt machen.