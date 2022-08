Über Geschmack lässt sich streiten: Am heutigen Montag fand im Grazer Rathaus eine Pressekonferenz rund um die Problematik Mittagessen an Grazer Schulen mit Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, Geschäftsführerin von Styria Vitalis Karin Reis-Klingspiegl und Kinderbürgermeister Felix Kanzler statt. In Zusammenarbeit mit Styria Vitalis, eine Organisation, welche vor allem auf Gesundheitsarbeit mit Kindern spezialisiert ist, wurde eine Onlinebefragung durchgeführt, an der 1005 Eltern teilgenommen haben, die Kinder im Volksschul- oder Mittelschulalter haben, um sowohl Positives als auch Negatives am Mittagessen in Grazer Schulen aufzuzeigen.