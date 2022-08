Er bewegt die Menschen der steirischen Landeshauptstadt: Jener obdachlose Mann, der bereits vor einem Jahr sein Lager auf dem Grazer Hauptplatz errichtet hat – direkt neben einem Modegeschäft. Hilfe nehme er nicht an, man könne ihn auch nicht dazu zwingen, betont man seitens der Grazer Politik. In diesem Fall unisono – denn bei der Frage, ob eine Gesellschaft so ein Bild aushalten muss, gehen die Meinungen im Grazer Rathaus auseinander.