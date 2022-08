Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Kreuzung Lazarettgürtel und Karlauergürtel sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen. Ein Mann wurde beim Unfall leicht verletzt, die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich.

Zum Unfall ist es gegen 21.15 Uhr gekommen. Ein 27-jähriger in Graz lebender Bosnier war am Lazarettgürtel (B67) von Süden kommend in Fahrtrichtung Norden unterwegs und wollte bei der Kreuzung mit dem Karlauergürtel (B67c) geradeaus weiterfahren. Nach seinen Angaben zeigte die Ampel für seine Fahrtrichtung grün an.

Aus der entgegengesetzten Richtung kam ein 26-jähriger, in Graz lebender Russe. Er wollte auf der Kreuzung links auf den Karlauergürtel abbiegen. Laut seinen Angaben zeigte auch für ihn die Ampel grün an.

Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins LKH Graz gebracht. Der 26-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen sowie einer Verkehrsinsel entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz sucht aufgrund der widersprüchlichen Aussagen der Unfallbeteiligten nach Zeugen des Vorfalles. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 059133/654100 melden.