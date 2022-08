Radio-Steiermark-Moderator Dietmar Koch steht nach einem Atem- und Herzstillstand wieder im Leben. Der 60-jährige ORF-Journalist war am 2. April auf dem Weg nach Graz am Wiener Bahnhof Meidling leblos zusammengebrochen. Zwei am Bahnsteig anwesende Polizistinnen begannen mit der Herzdruckmassage und schockten mit einem Laien-Defibrillator. Anschließend übernahmen Sanitäter der Wiener Berufsrettung, die Koch nach wochenlangem Spitals- und Reha-Aufenthalt nun erstmals traf.