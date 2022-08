Erst vor zwei Wochen gab es beim Grazer Volksgarten in der Nacht einen brutalen Angriff auf einem Mann, der nach einem Messerstich ins Herz nur dank des Notarzt-Einsatzes überhaupt noch lebend in Spital gebracht werden konnte. In der Nacht auf gestern kam es nun auf dem Griesplatz erneut zu einer blutigen Attacke.