"Die Arbeit eines Schuldirektors und einer Schuldirektorin hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Stand vor einigen Jahren noch die Pädagogik im Vordergrund, so sind die betroffenen Schulleiter inzwischen mit einer Unmenge an administrativen Tätigkeiten beschäftigt", unterstreicht der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner.