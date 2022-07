1. Um unabhängiger von Gasimporten zu werden, plant man im Großraum Graz also "Energie-Wende-Projekte". Welche sind das?

Bei sieben Vorhaben um 260 Millionen Euro geht es um die Nutzung von Abwärme, um die Fernwärmeleitungen damit zu speisen. Bei den drei größten Projekten will man Reststoffe in Graz sowie Klärschlamm in Gössendorf verbrennen – und in Kalsdorf eine Biomasse-Anlage bauen.