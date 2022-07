Daniela Grießbauer versteht die Welt schon lange nicht mehr. Seit drei Jahren sucht die 37-jährige Grazerin nun bereits einen Job. Sie hat ein Faible für Computer und will sich im Bereich IT-Technik verwirklichen. Allein, sie bekommt keine Chance am Arbeitsmarkt.

Ihr Handycap ist, dass sie von Geburt an blind ist. Das heißt, es ist eigentlich das Handycap der anderen, denn die Grazerin kann damit sehr gut umgehen. "Die Leute sagen, es würde bei mir daran scheitern, dass ich keinen Computer auseinander und wieder zusammenbauen kann. Aber das stimmt nicht. Ich sehe mit den Händen. Alles, was ich angreife, merke ich mir ewig." Umso unverständlicher ist es für sie, dass sie keine Arbeitsstelle bekommt.

Mehr als 40 Bewerbungen, aber keine Einladung

Mehr als 40 Bewerbungen hat sie seit 2019 bereits abgeschickt, und kein einziges Mal bekam sie die Möglichkeit, wenigstens ein Probemonat zu absolvieren, um sich beweisen zu können. "Dabei hätten die Unternehmen nichts zu befürchten", sagt sie. "Ich bringe das komplette Equipment, das ich benötige, mit." Übers Sozialministeriums-Service ist sie mit Sprachausgabe- und Brailleschrift-Zusatzgeräten ausgerüstet, "und ich habe Vorteile gegenüber den Sehenden, ich könnte sogar im Dunkeln arbeiten und damit helfen, Energie zu sparen."

Die Ironie ist ihr bewusst, aber sie will damit nur betonen, dass niemand mit ihr einen Mehraufwand hätte. "Als behinderte Person wird mir aber sogar die Intelligenz abgesprochen, das ärgert mich. Ich habe AHS-Matura und eine dreijährige Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin absolviert. Und ich habe eben eine große Leidenschaft - Informationstechnologie und Systemtechnik. Da würde ich jetzt gerne eine Lehre oder eine andere Ausbildung machen."

"Will mich nicht mehr wertlos fühlen"

Dass sie aber nicht einmal in der momentanen Krise am Arbeitsmarkt eine Chance bekommt, erschüttert sie umso mehr. "Ich will mich nicht mehr wertlos fühlen und von der Notstandshilfe leben. Ich hätte so gerne eine Chance." Nun versucht sie es auf diesem Weg. Sollte also jemand Interesse an einer ambitionierten angehenden IT-Technikerin haben, bitte wenden Sie sich an graz@kleinezeitung.at. Wir leiten Ihre Anfrage gerne an Frau Grießbauer weiter.