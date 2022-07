Das Foto schreit förmlich nach Trost und Gute-Besserung-Luftballons. Und nach der Frage, was in aller Welt der fünfjährigen Hanna aus Graz passiert ist. Ihre Mutter, die anonym bleiben will (der Name ist der Redaktion bekannt, Anm.), berichtet von einem Unfall im Kindergarten. Quasi als schmerzhafter Beweis für die Mängel beim Betreuungsschlüssel, wie sie – selbst Kindergartenpädagogin – meint.