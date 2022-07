Es ist eine Erfolgsgeschichte: Vor zehn Jahren sperrten Karin Steffen und andere engagierte Personen das Mehrgenerationenhaus in Waltendorf auf. Im ehemaligen Bezirksamt in der Schulgasse 22 wollte die Obfrau des Schutzvereins Ruckerlberg ein Haus für alle einrichten, einen Treffpunkt für Junge, Alte, Einheimische und Zugezogene und viele weitere Personen. „Die Leute brauchen einen Begegnungsraum, wo sie sich unkompliziert treffen können“, erinnert sich die heute 82-Jährige, die nach wie vor das Um und auf, der gute Geist und der Wirbelwind des Hauses ist. „Ich leite das Haus seit zehn Jahren“, so Steffen. Ehrenamtlich natürlich. Das Haus gehört der Stadt, die GBG verwaltet es.