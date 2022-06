In zahlreichen Gastrolokalen in Graz ist es bereits Standard. Wer sich sexuell belästigt fühlt, kann sich beim Kellner erkundigen, ob "Luisa da ist" – und ihr oder ihm wird geholfen. Dieses Konzept dehnt die Stadt Graz ab 4. Juli auf die Schwimmbäder aus. Auch dort ist sexuelle Belästigung seit vielen Jahren Thema. Der Name des Projekts: "Luisa geht schwimmen".